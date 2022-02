Ucciso a colpi pistola: fermati due killer

(ANSA) - AVELLINO, 20 FEB - Sono stati fermati i presunti killer di Nicola Zeppitelli, il 40enne che gestiva un circolo ricreativo di Cervinara (Avellino) ucciso ieri pomeriggio a colpi di pistola in via Loffredo, nel centro storico del comune della Valle Caudina.

I due sospettati, Alessio Maglione, 30 anni, e Giuseppe Moscatiello, 20 anni, entrambi di Cervinara, sono stati intercettati dai carabinieri ad Arienzo, in provincia di Caserta (ANSA).