Incendio nave: comandante, altri 5 minuti e scialuppe in fiamme

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 20 FEB - "Le fiamme si sono propagate in maniera velocissima, se avessimo aspettato ancora cinque minuti anche la zona delle scialuppe sarebbe stata invasa dalla fiamme". Così, a 'Il Mattino', Vincenzo Meglio, 42 anni, procidano, comandante della Euroferry Olympia, racconta i momenti drammatici vissuti sul traghetto del Gruppo Grimaldi incendiatosi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi al largo dell'isola di Corfù mentre era in navigazione tra Grecia ed Italia.

"Sono stato chiamato alle 3.01 dal primo ufficiale Gaetano Giorgianni. Era stato colpito dal fatto che più rilevatori di fumo contemporaneamente si erano attivati" spiega e poi continua: "Alle 3.04 ero sul ponte e abbiamo subito attivato i controlli. Le segnalazioni erano tutte molto preoccupanti, il fuoco era già divampato forte e il fumo aveva invaso molti locali". Come prima azione il comandante Meglio ha chiesto assistenza alla motovedetta della Guardia di Finanza che aveva notato nelle vicinanze del traghetto; "le notizie che arrivavano dai ponti inferiori erano sempre più drammatiche. Quando ho visto lingue di fuoco sia a poppa che a prua ho capito che dovevamo andare via". Per Meglio tutti i sistemi antincendio erano funzionanti "Mercoledì scorso la nave era stata ispezionata dall'autorità marittima greca e tutto era risultato funzionante perfettamente". (ANSA).