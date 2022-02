++ Incendio nave: Gruppo Grimaldi, nessun overbooking ++

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "Il sistema di prenotazione elettronica per merci e passeggeri del Gruppo Grimaldi non consente alcun overbooking; nel caso particolare dei passeggeri, solo il 42% della capacità era occupata nel viaggio dell'Euroferry Olympia". Così, in una nota, il Gruppo Grimaldi replica alle "accuse del Sindacato greco degli autotrasportatori professionisti (Seofae)". "In termini di sistemazione dei passeggeri, le 77 cabine (pari a 308 posti letto) e le 409 poltrone reclinabili della nave potevano ospitare senza alcun problema e comodamente i 239 passeggeri (di cui 159 autisti) che viaggiavano a bordo (per un viaggio di 9 ore e non 25 ore)".

