Ucraina: campane Chiese Napoli domani suoneranno all'unisono

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - "In preghiera per l'Ucraina. su questo tema i vescovi ausiliari della Diocesi di Napoli chiamano a raccolta i fedeli per domani quando alle ore 17.00, nella Chiesa Cattedrale, si terrà un incontro ecumenico di preghiera "per chiedere a Dio il dono della pace in Ucraina".

Le comunità, fanno sapere dalla Curia, "sono invitate a partecipare a quest'evento". Nelle Messe domenicali ci saranno intenzioni di preghiera per invocare la pace e come segno comune i parroci suoneranno le campane alle ore 17.00. (ANSA).