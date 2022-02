Musica, ecco il nuovo lavoro discografico del "Lello Petrarca Trio"

Esce martedì prossimo 22 febbraio “Napoli Jazzology”, terzo progetto discografico del Lello Petrarca Trio, prodotto da Dodicilun e distribuito in Italia e all’estero da IRD e nei migliori store online da Believe.

Dopo "Musical Stories" (2016) e “Reflections" (2018), il trio composto dal pianista casertano Lello Petrarca affiancato dal contrabbassista Vincenzo Faraldo e dal batterista Aldo Fucile presenta il suo nuovo lavoro. Musicista, compositore, polistrumentista e arrangiatore poliedrico ed eclettico che attinge da stili e generi diversi, nel nuovo disco Lello Petrarca sceglie di riproporre alcune delle più celebri e amate canzoni napoletane tratte dal repertorio classico e moderno. In scaletta 'O Sole Mio, Funiculi' Funicula', Gente Distratta, Reginella, Era De Maggio, Tammurriata Nera, Passione e Resta Cu 'Mme. Un omaggio rispettoso della tradizione strumentale partenopea: i brani sono reinterpretati acusticamente grazie all’armonia tra pianoforte, contrabbasso e batteria. Un riadattamento jazzistico di sette brani storici della musica napoletana che giura fedeltà alla classicità, e che rende le melodie assolutamente riconoscibili nonostante le rielaborazioni ritmiche e armoniche create dal trio di musicisti. Ai classici si aggiunge poi ‘Gente distratta’, canzone di Pino Daniele, con cui Petrarca rende tributo a un musicista che è entrato di diritto a far parte dei grandi della musica di Napoli.