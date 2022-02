Cinema: da Piazza Troisi 'Buon compleanno, Massimo!

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 19 FEB - Massimo Troisi nasceva il 19 febbraio di 69 anni fa, al terzo piano di un appartamento che condivideva con i cinque fratelli, i due genitori e i nonni al Palazzo Bruno, nel centro cittadino di San Giorgio a Cremano (Napoli); oggi, nell'anniversario del compleanno, la sua città natale lo ha ricordato con una cerimonia pubblica nella piazza omonima, dove si sono radunati amici e ammiratori dei suoi indimenticabili film. Davanti al murale rosso rubino disegnato sulla facciata dell'edificio che lo ritrae con la bicicletta del suo ultimo film 'Il Postino', la città ha voluto rendergli omaggio e far memoria delle qualità artistiche e soprattutto umane. Il sindaco Giorgio Zinno ha scoperto il monumento a lui dedicato, una statua in bronzo realizzata dal prof. Carlo Ciavolino e la targa posizionata sulla facciata del Palazzo Bruno, tra applausi e commozione dei presenti tributati all'artista scomparso molto presto.

''Abbiamo dato un'identità ancora più profonda alla piazza che porta il suo nome, divenuta ormai il salotto della nostra città e abbiamo reso questo luogo ancora più accogliente nel nome del nostro concittadino'' ha detto il sindaco ''Tutto questo é frutto di un grande lavoro di squadra sia da parte della giunta che dell'ufficio tecnico. Grazie all'on. Bruno Cesario per la sua presenza e per aver lavorato anni fa al finanziamento dell'opera oggi conclusa; alla giunta e ai consiglieri comunali che oggi tutti presenti con la loro consolidata unità, hanno espresso grande entusiasmo e lavorato affinché questa piazza divenisse tra le più belle e grazie ai cittadini che con la loro partecipazione, hanno dimostrato di aver apprezzato non solo questa iniziativa ma tutto il lavoro che stiamo facendo''. Buon compleanno, Massimo! E' stato l'augurio rivolto dalla piazza al suo illustre concittadino.

(ANSA).