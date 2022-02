Apprezzamenti a fidanzatina, 14enne ferito a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Ferito per degli apprezzamenti fatti alla sua fidanzatina. Ci sarebbe questo dietro l'aggressione subita da un 14enne ieri sera a Napoli.

Verso mezzanotte, in via Carducci, nel quartiere Chiaia, i Carabinieri, durante il servizio di controllo della movida, sono stati avvicinati dal ragazzino ferito che chiedeva aiuto, era in compagnia della sua fidanzatina. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, poco prima il 14enne sarebbe stato aggredito da un suo coetaneo nei giardinetti pubblici poco distanti. Il motivo dell'aggressione sembrerebbe essere riconducibile a delle avances fatte alla fidanzata della vittima. Il minore, affidato a sua madre, è stato visitato da personale del 118 e refertato per trauma cranico; è stato condotto all'ospedale Cardarelli. (ANSA).