++ Uomo ucciso a colpi di pistola nell'Avellinese ++

(ANSA) - AVELLINO, 19 FEB - Un uomo di 40 anni è stato ucciso con colpi di pistola in via Loffredo, nel centro del comune di Cervinara, in provincia di Avellino. La vittima sarebbe il titolare di un circolo ricreativo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Il nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l'agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasto gravemente ferito una persona ritenuta un ex esponente del clan Pagnozzi. (ANSA).