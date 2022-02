Spacciatore 18enne arrestato nel Salernitano

(ANSA) - ALTAVILLA SILENTINA (SALERNO), 18 FEB - I carabinieri della compagnia di Eboli hanno arrestato in flagranza ad Altavilla Silentina (Salerno) uno spacciatore del posto di 18 anni, mentre cedeva marijuana ad un uomo di Eboli.

I militari, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto in possesso del giovane pusher 2,5 grammi di hashish e 2,2 grammi di marijuana, già confezionati e pronti per essere spacciati. Il 18enne deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. (ANSA).