Rissa per motivi di vicinato, sei denunciati a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Sei persone appartenenti a due gruppi familiari, che ieri sera si sono fronteggiate con schiaffi e colpi di bastone, durante una lite scoppiata per motivi di vicinato, sono state denunciate dai carabinieri nel quartiere Materdei di Napoli.

La rissa, tre contro tre, è scoppiata al civico 54 di vico Paradiso alla Salute e per i militari non è stato facile calmare gli animi.

Tra della violenta lite figurano due donne. Cinque persone sono risultate incensurate. Dagli accertamenti eseguiti dal Nucleo Radiomobile di Napoli è emerso che la sesta persona, un 40enne, era agli arresti domiciliari. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero anche per il reato di evasione.

Sequestrata una mazza e una bottiglia. I sei sono stati medicati dal personale del 118. Tutti hanno rifiutato il ricovero.

Ad avere la peggio, alla fine, sono stati i carabinieri: due sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale San Paolo. Le prognosi, tra 4 e 5 giorni, sono state decise dai sanitari per "contusioni arto superiore destro" ed "escoriazioni multiple al volto". (ANSA).