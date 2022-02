Napoli: sindaco incontra comitato Vele Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - insieme agli assessori all'Urbanistica Laura Lieto, al Lavoro Chiara Marciani e alle Politiche sociali Luca Trapanese - ha incontrato nella sala giunta di Palazzo San Giacomo una delegazione di rappresentanti del Comitato di Lotta delle Vele di Scampia accompagnati dal consigliere comunale Rosario Andreozzi. Oggetto del confronto, i tempi e le modalità di attuazione del Piano integrato urbano relativo al completamento del progetto Restart Scampia, la ricaduta di questo progetto inserito nel Pnrr nonché l'applicazione della clausola sociale che riguarda i residenti. E' stato condiviso il percorso che vedrà protagonisti gli abitanti del quartiere in termini di riqualificazione urbana, ricaduta occupazionale ed investimenti di carattere sociale. Il sindaco, nel ribadire l'impegno per il rilancio di Scampia, ha sottolineato la necessità di individuare un percorso istituzionale insieme al Governo per rendere concreti tutti i progetti in corso, finanziati o in attesa di finanziamento. Sul tema verrà insediato un tavolo di confronto mensile coordinato dall'assessore Lieto. (ANSA).