Sequestrati dalla Polizia cocaina e 30mila euro in contanti

(ANSA) - CASERTA, 16 FEB - Sessanta grammi di cocaina e 30mila euro in contanti sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Caserta nel corso di un'operazione antidroga che ha portato in arresto un 37enne, sorpreso in flagranza a spacciare.

Il blitz è stato realizzato dalla Squadra Mobile di Caserta e dai poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere; gli investigatori, dopo aver osservato un sospetto viavai di persone nei pressi dell'abitazione del 37enne, hanno deciso di irrompere in casa e hanno così scoperto in un'intercapedine ricavata all'interno della cappa di aspirazione della cucina una busta in plastica trasparente con la cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I poliziotti hanno poi ritrovato parecchi soldi liquidi, circa 30mila euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 37enne è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. (ANSA).