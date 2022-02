Muore in campagna mentre esegue lavori nel suo fondo

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Un uomo di 75 anni è morto in un incidente mentre lavorava nel proprio fondo agricolo in via Sansonetto a Carbonara di Nola. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l'uomo era alla guida di un trattore e stava eseguendo alcuni lavori quando sarebbe stato centrato in pieno da un palo di legno, tranciato accidentalmente con il veicolo.

Il 75enne è morto sul colpo.

La salma è stata restituita ai familiari. (ANSA).