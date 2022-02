Napoli festeggia Pulcinella 'Divino burlone'

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Una tre giorni nel cuore di Napoli per celebrare Pulcinella, tra musica, teatro e arte a cura di Carlo Faiello e con il patrocinio del Comitato Pro Pulcinella che sostiene la candidatura della maschera acerrana a bene immateriale dell'umanità - Unesco: il Centro Stabile di Musica e Cultura Domus Ars ospita venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 febbraio "Il divino burlone".

La manifestazione è prodotta da 'Il canto di Virgilio', con la partecipazione di esperti, mascherai, docenti italiani e internazionali. "Questa iniziativa vuole essere la I° edizione di una serie di incontri, suggeriti nel periodo del Carnevale, per salvaguardare la maschera più famosa del mondo e del suo intrinseco valore culturale - spiega Carlo Faiello, direttore artistico della Domus Ars di Via Santa Chiara - Ci impegniamo a sostenere il Comitato Pro Pulcinella che si sta prodigando per ottenere dall'Unesco il riconoscimento della maschera napoletana come patrimonio universale, Alla Domus Ars sarà presente una vera e propria comunità che si ritrova per rappresentare il 'Divino Burlone' nelle sue varie forme, anche se tanto spesso sono sconosciute al grande pubblico". Apertura alle 17 della mostra ' Pulcinella tra le sue maschere' a cura di Robin Summa e 'Pulcinella rivelato' (Collettivo di Arte Figurativa): mascherai come Giancarlo Santelli, Donato Sartori hanno creato maschere per Eduardo De Filippo, Bernardo Bertolucci, Giorgio Strehler, Dario Fo, Roberto De Simone, Macario, Jacques Lecoq, Paolo Grassi, Ferruccio Soler. Seguirà ' Io sono un uomo di mondo' (Tullio Pironti), Incroci di linguaggi e culture nell'arte comica di Totò a cura di Paolo Sommaiolo. Sabato 19 Febbraio, ore 19.00 (ingresso 10 euro) 'Il Divino Burlone', Cantata Buffa di Pulcinella a cura di Carlo Faiello, presentazione di Domenico Scafoglio Professore Emerito di Antropologia Culturale e Direttore Comitato Pro Pulcinella Candidatura Unesco. Domenica 20 febbraio, ore 12,30, finissage ad Ingresso gratuito. (ANSA).