Contrabbando: Polizia locale sequestra mezzo quintale sigarette

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Circa mezzo quintale di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Polizia Locale di Napoli nel corso di un'operazione in via Soprammuro, nei pressi di Porta Nolana.

Le sigarette , di scarsa qualità e confezionate con materiali definiti "molto tossici" dalla Polizia Locale , erano custodite all' interno di un locale, utilizzato da un contrabbandiere per esporre la merce.

L' operazione è stata condotta con moto-civetta. Il contrabbandiere, quando si è accorto dell' arrivo della Polizia Locale , è fuggito. (ANSA).