Genoa-Salernitana, l'1-1 scontenta tutti

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Finisce in parità la sfida salvezza del Ferraris tra Genoa e Salernitana. Succede tutto nel primo tempo, con il Genoa in vantaggio con Destro e la risposta della Salernitana con Bonazzoli per un punto che non soddisfa nessuna delle due compagini che rimangono ben lontane dal quart'ultimo posto. Gara combattuta soprattutto nella prima frazione mentre la ripresa ha visto prevalere quasi più la paura di perdere che la voglia di vincere. Genoa costretto a fare a meno di Amiri, atteso titolare, bloccato da un disturbo gastrointestinale nella notte mentre Colantuono si affida a Djuric prima punta supportato da Verdi e Bonazzoli. Il primo squillo porta la firma dell'ex Radovanovic la cui conclusione da fuori viene bloccata senza problemi da Sirigu. Il Genoa risponde andando in gol con Portanova che sfrutta un assist di Destro ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Lo stesso Portanova ci prova da fuori poco dopo e appena passata la mezz'ora il Genoa passa in vantaggio: Ekuban va via a sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente Destro che anticipa tutti battendo Sepe. Il Genoa ritrova così il gol che mancava dal sei gennaio scorso quando proprio Destro andò a segno a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il pareggio nel recupero colpisce il Genoa che inizia la ripresa con meno grinta mentre la Salernitana controlla. All'8 episodio contestato da parte dei giocatori rossoblù dopo che Destro servito da Badelj conclude con parata di Serpe trattenuto da Dragusin per arbitro e Var tutto regolare. Inizia così la serie di cambi, entrambi i tecnici si affideranno infatti a tutti e cinque le sostituzioni, che non riescono però in nessun modo a cambiare il corso della gara. (ANSA).