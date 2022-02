Nautica: al via Nauticsud,con 700 imbarcazioni e 200 aziende

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Inaugurata questa mattina la 48esima edizione del Nauticsud, il salone della filiera nautica.

All'evento, organizzato dall'Associazione Filiera Italiana della Nautica presieduta da Gennaro Amato in collaborazione con Mostra d'Oltremare, in esposizione oltre 700 imbarcazioni e ben 200 aziende della filiera nautica. Il salone sarà aperto sino a domenica 20 febbraio.

"Il comparto - ha ricordato il presidente della Camera, Roberto Fico - è importantissimo per tutta l'Italia e per il nostro Sud, questa è la prima fiera nautica del 2022 ed è giusto essere qui perché questo settore deve crescere con al centro la nautica, il mare e l'ambiente, quindi ci sono grandi opportunità di sviluppo da sostenere e seguire. È chiaro che il problema degli ormeggi esiste e quindi dei posti barca bisogna discutere, parlarne, e fare un piano di azione importante".

"Siamo orgogliosi come Afina - afferma il presidente Gennaro Amato - di aver costruito una edizione di grande livello. Sono presenti oltre 700 imbarcazioni e ben 200 aziende espositrici che rappresentano la nautica vera, quella tra i 5 e 16 metri.

Come imprenditore, plaudo all'iniziativa del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, di voler costituire una società per costruire i Marina che mancano a Napoli e che la Regione ha dimenticato nel suo piano di sviluppo della nautica da diporto, preferendo 16 aree ma solo da Amalfi a Sapri".

"Napoli riveste e può rivestire sempre più - secondo il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato - un ruolo trainante per l'economia italiana nel segmento della nautica. Nauticsud è una manifestazione di successo".

Napoli, per il sindaco Gaetano Manfredi, "ha bisogno di diportistica, ha bisogno di ormeggi e anche di porti turistici, io credo che nella pianificazione urbanistica dobbiamo trovare uno spazio significativo per la diportistica perché la città ne ha bisogno, e rappresenta un volano economico molto importante".

(ANSA).