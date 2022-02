Nasce accademia caffè napoletano, prime lezioni da febbraio

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - E' nata l'accademia del Caffè Napoletano dedicata alla valorizzazione e alla promozione del rito del caffè napoletano. Il progetto è di Medeaterranea, associazione specializzata in attività di divulgazione scientifica, ricerca, formazione e valorizzazione del settore agroalimentare e della cultura enogastronomica. L'accademia, realizzata in collaborazione con l'azienda partenopea Caffè Borbone, è allestita negli spazi della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta-Napoli (Padiglione Piscina).

Dal mese febbraio le prime lezioni. Il programma prevede corsi a numero chiuso, cui avranno accesso 20 partecipanti per volta.

Tre i livelli aperti a chiunque volesse specializzarsi o entrare nel mondo del lavoro, ma anche a semplici appassionati: i primi due comprendono lezioni teorico-pratiche di base, il terzo più specifico e avanzato e finalizzato a diventare veri e propri cultori del caffè napoletano. Le lezioni sono relative all'' origine, storia e provenienza del caffè e riguardano la differenza tra "arabica" e "robusta", come servire nel modo migliore il caffè nei vari contesti e un focus sul valore sociale che si snoda attorno al "rito del caffè". Previsti moduli come quello dedicato alla semiotica del caffè. Il terzo livello prevede, nozioni legate al marketing, alle tecniche sensoriali, all'analisi dei consumi relativi al caffè ed altri approfondimenti. Non mancheranno visite allo stabilimento di Caffè Borbone. (ANSA).