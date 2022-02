Napoli: Letizia sponsor campetto Scampia, Comune non dà via

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Un campetto, vero, i tra le vele a Scampia. E' il sogno per ora non realizzato di Gaetano e Tony Letizia i due fratelli calciatori professionistri originari del quartiere a nord di Napoli che proprio tra quei palazzoni tirarono i primi calci al pallone.

''A far uscire dallo stallo burocratico la situazione - denunciano all'ANSA gli animatori del Comitato Vele di Scampia - servirebbe che il Comune trasformi in fatti l' impegno che fu preso ad inizio del 2021 dall'ex assessore alla Sport Ciro Borriello con noi e con i fratelli Letizia disposti, una volta preparata l'area e con i dovuti permessi, a coprire i costi di realizzazione ".

'' I fratelli Letizia - spiega Omero Benfenati del comitato Vele - sono venuti altre volte nel quartiere ribadendo la loro intenzione di voler donare il campetto da allestire tra la vela Gialla e la Rossa. Un'occasione che deve essere colta dalla nuova amministrazione e dall'assessore Emanuele Ferrante come segno di sensibilità per i ragazzini che vivono a Scampia.

