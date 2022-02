Calcio: 1-1 in casa Napoli, l'Inter mantiene il primato

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Finisce con un pareggio che sta benissimo all'Inter. I nerazzurri non si fanno sorpassare in classifica dal Napoli (e comunque devono ancora recuperare la partita con il Bologna) e possono proseguire la loro corsa verso lo scudetto. Sorride anche il Milan, che domani con la Samp ha l'opportunità del sorpasso temporaneo.

Per la squadra di Spalletti, sostenuta da 30 mila tifosi che riempiono al massimo consentito il Maradona, il sogno non svanisce perché in ogni caso la distanza dalla vetta rimane colmabile. La partita è a due facce. Nel primo tempo domina il Napoli, mentre nella ripresa e l'Inter a farla da padrona in campo. I due gol vengono da circostanze fortuite a inizio delle due frazioni di gioco. Il Napoli complessivamente costruisce più occasioni da gol, ma nel finale è la squadra di Simone Inzaghi a farsi più minacciosa, anche sfruttando un evidente calo fisico degli avversari.

Il Napoli trova subito il gol del vantaggio sfruttando un'ingenuità di De Vrji che falcia in area di rigore Osimhen.

Nella ripresa l'Inter si presenta in campo con un piglio diverso e trova il pareggio dopo un solo minuto di gioco con Dzeko che sfrutta il rimpallo in area di rigore e insacca con un diagonale che si infila sotto l'incrocio dei pali. (ANSA).