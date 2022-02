Napoli: dopo circa 20 anni riapre via Biagio Miraglia

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Era chiusa da più di 20 anni da un muro di cemento e lamiere che l'avevano trasformata in una discarica a cielo aperto ed oggi, presente il sindaco Gaetano Manfredi, via Miraglia a Napoli ha finalmente riaperto ridando decoro all'adiacente piazza Santa Maria La Fede. La riapertura della strada ha fatto seguito ad ampio progetto di recupero e di riqualificazione dell'area oggetto di un intervento straordinario di pulizia, di cura del verde e di rimozione delle auto abbandonate che negli anni l'avevano trasformata in un vero e proprio parcheggio abusivo.

"E' un altro pezzo di città che abbiamo recuperato grazie a un grande impegno dell'amministrazione e della Municipalità - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - Stiamo lavorando per avere finalmente una città normale, che abbia degli spazi per i bambini e per i giovani e per fare in modo che i cittadini possano riappropriarsi di una bella città che ha bisogno di cura, di attenzione, di uno sforzo che richiederà ancora mesi ed anni di lavoro ma la direzione è quella giusta e c'è un grandissimo impegno ''.

Per l'occasione è stato anche riaperto per alcuni minuti il parco adiacente alla piazza che in passato, come testimoniano i grandi monumenti ancora presenti tra le aiuole, ospitava il cimitero acattolico di Santa Maria della Fede, detto 'cimitero degli inglesi'.

"Grazie a un progetto di recupero dell'area verde dalla Regione Campania - ha anticipato la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia - contiamo di riaprire il parco prima dell'estate e non escludo la possibilità che la piazza venga pedonalizzata considerato che oltre al parco vi insistono una scuola e la chiesa". (ANSA).