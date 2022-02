Incendio nel Napoletano, morto uno dei due ustionati

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - E' morto in mattinata, a causa di complicazioni cliniche, il 42enne coinvolto nell'incendio divampato ieri mattina in una abitazione di Casavatore (Napoli).

Ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione ma si sono aggravate nel corso delle ore. La salma è stata restituita ai familiari. Nell'incendio era rimasto coinvolto anche il padre 73 enne. (ANSA).