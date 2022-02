Ferito in agguato a Pozzuoli, ipotesi regolamento di conti

(ANSA) - POZZUOLI, 11 FEB - I carabinieri della compagnia di Pozzuoli indagano per ricostruire la dinamica del ferimento di un uomo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, nel mega quartiere di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli).

Secondo una prima ricostruzione, Antonio Izzo, 36 anni, già noto alle forze di polizia, è stato ferito da arma da fuoco alle gambe mentre si trovava in strada in via Silvio Novaro, nel quartiere di Monterusciello, poco distante dalla propria abitazione. A colpirlo due uomini col volto coperto da casco in sella a una moto che avrebbero esploso più di un colpo. L'uomo, soccorso da alcuni testimoni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie.

Qui, prima di essere dimesso, è stato interrogato dai militari che successivamente hanno sentito alcuni testimoni dell'agguato prima di passare ad acquisire le registrazioni delle videocamere presenti nella zona. Il 36enne è stato già dimesso con una prognosi di trenta giorni. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra cosche malavitose operanti nell'area dei 600 alloggi a Monterusciello. (ANSA).