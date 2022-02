Covid: De Luca, su mascherine noi evitiamo prese in giro

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Grazie a Dio la situazione va migliorando in maniera sensibile in tutta Italia e anche nella nostra regione. Il governo decide che da oggi non è obbligatorio l'uso della mascherina all'esterno qui, diversamente, resta l'obbligo. Non è un grande sacrificio, vorremmo evitare diversamente dal governo nazionale finzioni e prese in giro".

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Il Governo dice che non è obbligatorio l'uso all'esterno a dice di portarla in tasca e metterla in caso di assembramenti quando si passeggia- aggiunge - in una strada commerciale come si fa a distinguere, è molto più semplice indossarla.

Manteniamoci tranquilli, ancora per qualche settimana, per evitare il riaccendersi il contagio". (ANSA).