Sequestrate discariche abusive alle pendici del Vesuvio

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Discariche abusive alle pendici del Vesuvio. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri nell'ambito delle attività di lotta all'inquinamento ambientale dei militari della compagnia di Torre del Greco. A Ercolano, in particolare, i militari della locale tenenza hanno setacciato le zone a ridosso del parco nazionale del Vesuvio. Lì, in contrada Castelluccio, hanno trovato 6 discariche abusive. L'area ha una superficie di 500 metri quadrati. Al suo interno rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali pericolosi come scarti di lavorazione edile, vernici, guaine, mobili e parti di veicoli.

Indagini in corso da parte dei militari per individuare i responsabili che, vista la consistenza dell'immondizia e la posizione in cui è stata trovato, hanno probabilmente utilizzato camion o comunque mezzi muniti di cassone ribaltabile. (ANSA).