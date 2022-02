Falsi impiegati postali tentano rapina nel Napoletano

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 10 FEB - Hanno tentato di rapinare un ufficio postale a Pomigliano d' Arco (Napoli ) travestiti da impiegati, con casacche con il logo di Poste Italiane ed un falso pacco da recapitare, ma sono stati scoperti.

Due malviventi sono entrati in azione nell' ufficio postale di via San Pietro, dove si sono introdotti fingendo di dover consegnare dei plichi.

I due, che indossavano caschi, hanno tentato di rapinare la direttrice dell' Ufficio. ma sono stati individuati.

A questo punto, hanno abbandonato il pacco che fingevano di dover consegnare, un plico sigillato, e sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, e gli artificieri per verificare il contenuto del pacco, rivelatosi inoffensivo.

Via San Pietro è stata temporaneamente chiusa al traffico.

