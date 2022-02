Mascherine obbligatorie all'aperto in Campania,c'è ordinanza

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - In Campania l'uso delle mascherine all'aperto "resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi". Lo stabilisce l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca di cui sono stati anticipati i contenuti. (ANSA).