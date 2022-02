Disoccupati consegnano mascherine per detenute Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Il Movimento disoccupati '7 novembre' si è recato oggi al carcere femminile di Pozzuoli, "il più grande d'Italia", per continuare la consegna di mascherine FFP2 come già fatto al penitenziario di Poggioreale.

"La gente - spiegano i portavoce del movimento - ha mostrato tanta solidarietà e ne abbiamo raccolto tantissime appena abbiamo saputo che ci sono oltre 30 contagi nelle tre sezioni".

"Siamo - si aggiunge - al fianco dei detenuti e delle detenute in questo momento di difficoltà (il Covid è stato complicato per noi all'esterno figuriamoci per loro) in cui Stato e amministrazione penitenziaria li hanno, come sempre del resto, abbandonati/e. Ci stiamo organizzando e torneremo fuori le carceri per portare solidarietà ed a marzo partiamo con lo sportello di ascolto e consulenza legale per familiari.

La lotta per i diritti e lotta al carcere vanno di pari passo: non abbiamo bisogno di militari, telecamere e carcere ma di lavoro, casa, servizi sociali". (ANSA).