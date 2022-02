Maltempo: forte vento, disagi per collegamenti isole Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - Giornata difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli dove i forti venti di libeccio e scirocco stanno causando lo stop di numerose corse per le isole di Ischia e Procida. Sospesi infatti quasi tutti i collegamenti dei mezzi veloci in partenza da e per i porti di Ischia, Forio, Casamicciola e Procida mentre proseguono a singhiozzo quelli operati con navi traghetto dagli approdi di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli per le due isole rendendo quindi difficile arrivare o partire dalle due località insulari.

Secondo le previsioni il mare resterà molto mosso anche per il resto della giornata così che la regolarità del servizio delle compagnie potrebbe risentirne. (ANSA).