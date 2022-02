Bomba carta nel Napoletano, danneggiato cancello stabile

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - Questa notte, alle 2,20, i Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Sant'Angelo, nel comune di Frattaminore, per l'esplosione di una bomba carta.

Secondo quanto accertato, l'esplosione ha danneggiato il cancello di uno stabile. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Nessun ferito. (ANSA).