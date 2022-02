Covid:Asl Napoli1;Verdoliva, appello ad over 50, vaccinatevi

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - "Tanti over 50 non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. Il mio appello è rivolto a loro: venite nei nostri centri e rivolgetevi con fiducia ai medici, la vaccinazione anti Covid è sicura e protegge dal rischio di sviluppare una forma grave della malattia". Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, si rivolge, afferma una nota, "direttamente a quella fetta di napoletani che ancora oggi, nonostante le indicazioni normative, continuano a rifiutare il vaccino, mettendo a rischio la propria salute e quella altrui". Circa 50.000 i cittadini vaccinabili che non risultano vaccinati in questa fascia, secondo i dati della piattaforma regionale Sinfonia: "La speranza - si afferma nella nota - è di poter recuperare adesioni proprio a partire da questi primi giorni di febbraio".

Intanto, si evidenzia nella nota, "lo sforzo dell'ASL Napoli 1 Centro prosegue senza sosta per seguire in maniera efficace le linee guida dettate dal presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e aumentare la somministrazione di dosi giornaliere". Ancora una volta, per rendere più agevole la vaccinazione che è ad accesso libero, l'Asl Napoli 1 Centro torna ad aggiornare il calendario della rete dei Centri Vaccinali, per il periodo dal 7 al 13 febbraio.

Ecco i punti vaccinali: Mostra d'Oltremare (dai 12 anni e fino a over 80, lunedì e martedì dalle 9 alle 18, mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20 (fascia pediatrica), giovedì e venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 16 (fascia pediatrica) e domenica dalle 9 alle 18 (fascia pediatrica).

Fagianeria Real Bosco di Capodimonte (dai 12 anni e fino a over 80, dal lunedì' alla domenica dalle 9 alle 18), nell'isola di Capri, nei Distretti Sanitari di base (dai 12 anni e fino a over 80, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,30, il sabato dalle 9 alle 13). Inoltre presso gli studi dei medici di Medicina generale aderenti alla campagna vaccinale; presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale. (ANSA).