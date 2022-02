Uccisa nel Napoletano: gip convalida il fermo dell'assassino

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - Il gip di Napoli ha convalidato il decreto di fermo emesso dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo nei confronti di Elpidio D'Ambra, accusato di avere assassinato la 23enne Rosa Alfieri a Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio di martedì primo febbraio.

Il giudice ha anche disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L'esame autoptico si terrà martedì prossimo nell'ospedale San Giuliano di Giugliano (Napoli). Secondo quanto si è appreso le esequie, invece, sono previste per il giorno dopo, mercoledì 9 febbraio, nella basilica di San Tammaro di Grumo Nevano. Ad officiarle sarà mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa (Caserta), insieme con i quattro parroci della città. Il sindaco di Grumo, l'avvocato Gaetano Di Bernardo, che in questi giorni è stato particolarmente vicino ai genitori di Rosa, insieme con la Prefettura, sta organizzando un piano di sicurezza per consentire che il rito funebre possa celebrarsi nel rispetto delle norme anticovid.