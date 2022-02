Incidenti stradali:scontro nel Sannio, un morto e due feriti

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - E' di un morto e due feriti, di cui uno in gravissime condizioni, il bilancio di uno scontro tra un'utilitaria e un suv avvenuto sulla SS 372, tra gli svincoli di San Salvatore Telesino e Puglianello in provincia di Benevento. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Telese, i sanitari del 118 e i carabinieri. La Statale Telesina è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. (ANSA).