Controlli in aree Movida: multe a 14 locali

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - Controlli nella notte nelle aree della "movida" sono stati eseguiti da Polizia, Carabinieri, e Guardia di Finanza.

7 le multe elevate per violazioni di vario tipo alla normativa anti-Covid a clienti, dipendenti e titolari di locali.

14 locali sono stati sanzionati per occupazione abusiva si suolo pubblico, diffusione di musica senza autorizzazione ed altre violazioni amministrative.

Con l' intervento della Polizia locale sono stati rimosse 12 auto per sosta vietata, ed un veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca . (ANSA).