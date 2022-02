Calcio: Napoli; Spalletti, squadra pronta per vincere sempre

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - "La squadra la vedo in condizione, facciamo il Napoli costruito per cercare di vincere qualsiasi partita. Sarebbe fondamentale avere calciatori a disposizione che ti permette di giocare gare così ravvicinate ma sempre ci manca qualcuno di importante ed è abitudine ormai giocare spesso. Andiamo con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte, il calcio va vissuto senza apnea". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della ripresa con la sfida a Venezia.

"E' finito il mercato - ha proseguito - e sono felice per abbracciare i calciatori, c'era qualche dubbio che ti mancava qualcuno. Ora abbiamo le carte in regola per giocare e fare quel piccolo miglioramento che serve. A fine mercato l'Inter ha qualche azione in più ancora, le altre si dividono il resto".

(ANSA).