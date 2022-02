Napoli: inseguimento nella notte, due denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia al termine di un inseguimento compiuto ieri notte, da poliziotti e carabinieri tra Via Depretis ed i Quartieri Spagnoli, fino al corso Vittorio Emanuele, Agenti del Commissariato Montecalvario e carabinieri della Stazione Quartieri Spagnoli hanno notato in via Depretis alcuni motocicli con a bordo giovani con il volto coperto, che al loro arrivo sono fuggiti E' cominciato così l' inseguimento, I motocicli in via Santa Caterina da Siena, sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma uno di essi è stato intercettato da una Volante del Commissariato San Ferdinando.

In traversa Privata Laganà, i fuggitivi hanno abbandonato la moto e i poliziotti li hanno inseguiti a piedi , riuscendo a bloccarli nascosti tra le auto in sosta..

I due: un 21enne di Ercolano (Napoli) e un 17enne di Pozzuoli (Napoli) , entrambi già denunciati in passato , sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e multati per guida senza casco. Il conducente del moticicilo è stato anche denunciato per guida senza patente (ANSA).