In Piazzetta Capri lo sciopero dei lavoratori dei trasporti

(ANSA) - CAPRI, 04 FEB - Arriva in Piazzetta a Capri lo sciopero dei lavoratori dei trasporti. Dopo i sit in sulla Piazzetta e sulla via provinciale, si è snodato il corteo dei lavoratori dell'azienda trasporti Campania di Capri formato da addetti aderenti al sindacato USB: un corteo è partito dal deposito dei mezzi in via provinciale Anacapri per fermarsi poi per un altro sit-in al piazzale due golfi e protestare poi sulle scale della chiesa i piazzetta, dove una delegazione è stata poi ricevuta dagli amministratori in comune. (ANSA).