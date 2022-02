Whirlpool: operaia si laurea con tesi su donne e lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Si è laureata in Scienze della Comunicazione, con una tesi su "Donne e Mercato del Lavoro in Italia negli ultimi quaranta anni", Italia Orofino, operaia della ex Whirlpool di Napoli, protagonista della lotta contro la chiusura dello stabilimento di via Argine. "La tesi - riferisce Monica Buonanno, ex assessore al lavoro del Comune di Napoli - è stata dedicata da Orofino a tutte le donne della Whirlpool di Napoli, simbolo di quella battaglia ben più ampia verso il riconoscimento del valore femminile nel lavoro e verso un riequilibrio dei carichi di lavoro e di vita. La vertenza Whirlpool è stata dolorosa, complicata e, al momento, ancora incompleta. La laurea di Italia restituisce simbolicamente l'importanza della caparbietà nel raggiungimento di un obiettivo". "Abbiamo visto Italia - conclude Buonanno - combattere con straordinaria forza, fermezza e risolutezza per la vertenza di Whirlpool Napoli. Vederla ieri alla proclamazione della sua laurea è stata per me un'emozione fortissima". (ANSA).