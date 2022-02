Furto in scuola elementare: rubati strumenti musicali

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Una cinquantina di strumenti musicali sono stati rubati da sconosciuti nei locali di uno dei plessi dell' Istituto Comprensivo "Nazaret Musto". , in via Comunale Margherita, nella zona dei Camaldoli..

Il furto sarebbe avvenuto nella notte di Martedi.. Sono stati sottratti 54 tra flauti, clarinetti, trombe, tromboni.ed un sassofono Il dirigente scolastico dell'Istituto ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Scampia che indagano.

Furto a scuola, rubati strumenti musicali (2) Nel plesso Santacroce dell' Istituto comprensivo, che ospita la scuola elementare, doveva partire domani un progetto di avvicinamento alla musica per gli alunni delle quinte.. "Gli strumenti rubati, in tutto 54 - dice la prof.ssa Stefania Strino, vicario della scuola - erano conservati in un' aula, insieme ad altro materiale. Alcuni di essi non erano stati utilizzati da tempo". Insieme agli strumenti sono state sottratte anche delle casse acustiche.

Il danno materiale viene stimato in circa 6 mila euro.

La notizia del furto - contro il quale la scuola non è assicurata - ha provocato la reazione delle madri dei bambini.

Alcuni genitori hanno annunciato una protesta per chiedere che i bambini non debbano rinunciare al programma di formazione musicale (ANSA).