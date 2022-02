Covid:accordo Asl Na 2 Nord per tamponi gratuiti in farmacia

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Ha preso il via il "drive-in tamponi" allestito dalle farmacie pubbliche aderenti all'associazione Assofarm e site sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord. La struttura effettua 1000 test antigenici al giorno a pazienti che aspettano la dichiarazione di guarigione e che l'Azienda Sanitaria convoca direttamente nel nuovo casello mediante un sms.

I cittadini convocati si recano in auto nel Drive-in all'orario indicato e, dopo aver effettuato il tampone, in pochi minuti ricevono la comunicazione dell'esito dell'esame. L'Azienda Sanitaria ha deciso di dedicare il nuovo casello tamponi esclusivamente all'effettuazione dei tamponi che servono per certificare la guarigione dalla malattia. Il servizio è frutto dell'accordo che l'Asl aveva siglato sia con Assofarm Napoli (associazione delle Farmacie pubbliche) che con Federfarma Napoli (associazione delle Farmacie private); quest'ultima associazione, tuttavia, aveva comunicato la recessione dall'accordo 24 ore dopo averlo siglato.

"Ringrazio Assofarm - dice Antonio d'Amore Direttore Generale dell'Asl Napoli 2 Nord - per la disponibilità e la velocità con cui hanno risposto alla nostra proposta. Questa soluzione organizzativa nasce per poter garantire tempestività di diagnosi per il Covid 19 sul nostro territorio. La scorsa settimana sono stati effettuati sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord circa 108.000 tamponi che hanno fatto emergere circa 18.000 positivi.

Si tratta di numeri enormi che non possiamo gestire in autonomia come Asl. L'accordo con le farmacie risponde proprio a questa necessità di garantire servizi in tempi certi ai nostri pazienti; purtroppo il recesso dall'accordo di Federfarma Napoli riduce la capacità di assistenza ai cittadini che avremmo potuto garantire se l'associazione delle farmacie private non avesse deciso di rescindere la convenzione 24 ore dopo averla siglata".

Le farmacie comunali aderenti ad Assofarm presenti sul territorio dell'ASL Napoli 2 Nord sono collocate nei Comuni di: Crispano, Afragola, Acerra, Casandrino, Casalnuovo, Villaricca, Bacoli.; (ANSA).