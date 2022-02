Alto impatto, un denunciato e 3 multati nel Napoletano

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 3 FEB - Una persona denunciata, due multate per violazioni al codice della strada e un'altra sanzionata per possesso di droga. È il bilancio di un'attività di controlli ad ''alto impatto'' eseguita a Torre Annunziata (Napoli) dagli agenti del locale commissariato di polizia e dai fiðnanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e deðlle unità cinofile antidroga della Guardðia di Finanza.

Nel corso delle attivðità sono state identðificate 135 persone, di cui dieci con preceðdenti di polizia, coðntrollati 77 veicoli. Le contestazioni al codice della strada sono state relative alla manðcata presentazione dei documenti di circðolazione e mancata copertura assicurðativa. In particolarðe, un ragazzo di 20 anni di Castðellammare di Stabia è stato denunciato per guida senza patenðte poiché recidivo nel biennio.

Infine, i finanzieri hanno sanzionato una persona per detenzðione di sostanza stuðpefacente per uso peðrsonale poiché trovaðta in possesso di un involucro contenente 0,5 grammi circa di marijuana.

