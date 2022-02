Uccisa nel Napoletano: preso il presunto assassino

A Grumo Nevano (Napoli), Elpidio D'Ambra, il 31enne che è stato fermato nel capoluogo partenopeo per l'omicidio di Rosa Alfieri, 21 anni, lo conoscevano in pochi. Alcuni anni fa, dopo la morte del padre, si era trasferito in Spagna, dove è stato per cinque anni. Poi era rientrato, aveva deciso di prendere una casa proprio lungo la strada, via Risorgimento, dove abita la madre. Da quindici giorni si era sistemato nel monolocale di via Risorgimento, preso in fitto da un familiare della giovane vittima. Lavorava coma manovale - piccoli lavori saltuari - ed i commercianti della zona lo descrivono come un tipo di poche parole. Ieri sera si è allontanato precipitosamente da via Risorgimento. E sembra che a piedi (percorrendo appena un paio di chilometri) abbia raggiunto la stazione ferroviaria di Frattamaggiore, dove è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza. Da Frattamaggiore avrebbe raggiunto Napoli dove oggi è stato fermato dalle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno concentrato le ricerche tra alcuni comuni della provincia ed il capoluogo.