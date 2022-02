Uccisa nel Napoletano: fiori bianchi dinanzi portone vittima

(ANSA) - GRUMO NEVANO, 02 FEB - Due fasci di fiori bianchi sono deposti dinanzi al portone di Rosa Alfieri, la 23enne di Grumo Nevano (Napoli), che molto probabilmente è stata uccisa per strangolamento. Dall'alba di oggi in via Risorgimento è un continuo via vai di persone. Numerose quelle che chiedono ai giornalisti novità sullo sviluppo delle indagini e che vogliono sapere se l" uomo, irreperibile dal pomeriggio di ieri, sia stato rintracciato dalle forze dell'ordine. (ANSA).