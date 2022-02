Avvocati: Upa, presenti a tavolo su riforma corso laurea

(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - Introduce veri e propri "laboratori di scrittura", in cui lo studente sarà chiamato a redigere pareri e atti giudiziari, e le cosiddette "cliniche legali", che permettono agli studenti di confrontarsi e affrontare - sotto la guida e la responsabilità del docente - dei casi concreti, la proposta di riforma del corso di laurea in giurisprudenza proposto dall'Unione Praticanti Avvocati (UPA). Secondo quanto rende noto un comunicato, l'UPA, attraverso la presidente Claudia Majolo, che già ha avuto diversi incontri sulla questione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R), siederà al tavolo istituzionale che avrà luogo a partire dal mese di febbraio. "La proposta di UPA - spiega Majolo - pone le basi, essenzialmente su alcuni punti fondamentali, innovativi che hanno l'obiettivo la significativa riduzione del tempo intercorrente tra il conseguimento della laurea e l'ingresso nel mondo del lavoro (ad oggi, anche superiore a due o tre anni)". In merito alla specializzazione, invece, la proposta, dice ancora la presidente di Upa, "farà leva sulla rimodulazione del corso di laurea in due momenti: un percorso triennale comune e un biennio di specializzazione, strutturato a seconda del percorso che lo studente decide di intraprendere. Nello specifico, il triennio comune contempla l'insegnamento di tutte le principali materie giuridiche, concentrate in corsi annuali; invece, il percorso specializzante, avrà ad oggetto le materie caratterizzanti il profilo scelto dallo studente tra il profilo forense, il profilo giudiziario, il profilo funzionario degli enti pubblici, il profili giurista d'impresa, etc", conclude la nota. (ANSA).