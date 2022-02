Si dà fuoco davanti caserma Cc, è in terapia intensiva

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - È stabile, ricoverato in terapia intensiva nel centro dei grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli il docente cosentino di 33 anni che ieri si è dato fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri di Rende, in Calabria.

L'uomo è stato prima portato nell'ospedale calabrese Annunziata ma poi da lì trasferito per le gravi ustioni nell'ospedale di Napoli che ha un reparto sui grandi ustionati dove ora l'uomo è ricoverato. (ANSA).