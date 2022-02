Senza mascherina su treno, denunciata dai Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Sale su un treno della Cumana senza indossare la mascherina. Alla richiesta del capotreno di rispettare le regole risponde di non poterlo fare, adducendo imprecisati motivi sanitari. Nel frattempo la circolazione rimane ferma per una mezz'ora con gli altri passeggeri costretti all'attesa. I Carabinieri intervengono e la denunciano. A operare sono stati i militari del Nucleo radiomobile di Napoli: una 59enne di Pozzuoli dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio una 59enne di Pozzuoli.

Il fatto si è verificato alla fermata Edenlandia della Cumana.

La donna è stata fatta scendere dai Carabinieri. Per lei anche la sanzione anti-covid di 400 euro per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione.

Nel Rione Sanità, invece, i Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno denunciato a piede libero un 46enne di Marianella.

I militari lo hanno fermato a bordo della sua auto. Era in giro nonostante il provvedimento di quarantena emesso dall'Asl dopo essere risultato positivo al covid il 21 gennaio scorso. (ANSA).