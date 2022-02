Riciclaggio auto rubate, scoperta banda nel Napoletano

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 1 FEB - Auto rubate e rivendute o destinate al mercato dei pezzi di ricambio. Una fiorente attività scoperta a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese nei confronti di 17 persone, indagate a vario titolo per condotte di ricettazione e riciclaggio di autoveicoli rubati, dalle utilitarie ai Suv di lusso, rivenduti a committenti compiacenti o destinati al mercato illecito dei ricambi. In un caso, come hanno accertato gli inquirenti, al furto è seguita una condotta estorsiva compiuta con il metodo del cosiddetto ''cavallo di ritorno'' ai danni del proprietario della vettura rubata. (ANSA).