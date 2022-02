Ps e Polizia Locale sequestrano 19 veicoli abbandonati a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - Un'autovettura e 18 motoveicoli che erano stati abbandonati in strada a Napoli, precisamente tra vico Medina e i Quartieri Spagnoli, sono stati sequestrati dagli agenti motociclisti "Nibbio" dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea insieme con gli agenti dell'Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale.

Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio i "Quartieri", tra via Nardones, Gradoni di Chiaia, via Santa Teresella degli Spagnoli, piazzetta Sant'Anna di Palazzo, via Sant'Anna di Palazzo, via de Cesare, via Sergente Maggiore e vicoletto Berio, fino a vico Medina. (ANSA).