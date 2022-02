++ Giovane donna morta: forse strangolata, si cerca un uomo ++

Potrebbe essere stata strangolata Rosa Alfieri, di 23 anni, trovata all'interno di un'abitazione di via Risorgimento, a Grumo Nevano, nel Napoletano. E' questa l'ipotesi per ora prevalente, secondo quanto si apprende. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando un uomo. La giovane è stata trovata, infatti, non a casa propria ma all'interno dell'abitazione di un vicino. Non trova conferma, finora, la voce di una violenza sessuale che avrebbe subito la donna.

La tragedia è avvenuta in una edificio di Via Risorgimento 1 nel centro antico di Grumo Nevano (Napoli). Dinanzi al palazzetto si è formato un capannello di persone, amici e conoscenti della giovane vittima, che si chiedono sgomenti le ragioni di una morte inspiegabile. Domande che in tanti si pongono anche sui social interrogandosi sull'ennesimo femminicidio. Al momento sono in corso all'interno dell'abitazione del vicino di casa della vittima i rilievi da parte dei carabinieri.

"Non meritava questa fine". È quanto ripetono le persone che si sono radunate dinanzi al palazzo di Grumo Nevano dove è stata trovata morta Rosa Alfieri. La giovane donna viveva in un appartamento al primo piano dell'antico edificio, insieme con la sua famiglia. Una ragazza riservata, bella e dal sorriso solare: così viene descritta da chi la conosceva. La tragedia è avvenuta in un piccolo appartamento al piano terra che da poco era occupato dall'uomo ora ricercato dalle forze dell'ordine.