Terremoti: scossa di bradisismo all'alba a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI, 31 GEN - Un nuovo evento sismico legato ai fenomeni del bradisismo flegreo è stato registrato questa mattina all'alba a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 1.4 della scala Ritcher alle ore 5,48 a profondità 2670 metri con epicentro nei pressi del vulcano Solfatara e precisamente nell'area del parco urbano di via Vecchia delle Vigne, è stata avvertita dai residenti della zona.

L'evento accompagnato da un forte boato è stato avvertito anche nell'area a nord ovest della Solfatara in località Lucrino, Montenuovo a confine con Bacoli.

Nei giorni scorsi dalle strumentazioni dell'Osservatorio Vesuviano erano stati registrati eventi di minore intensità.

Secondo i dati dell'Ingv negli ultimi dieci anni il suolo flegreo si è sollevato di 84 centimetri. Il fenomeno è visibile nell'area della darsena, il 'Valione', in prossimità del porto commerciale dove il sollevamento ha praticamente prosciugato l'approdo dei pescatori. (ANSA).